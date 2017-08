Kasihan, Tersangkut Kasus Hukum Kontrak Film Tora Sudiro Dibatalkan

TRIBUNKALTIM.CO - Proses hukum yang tengah dihadapi artis peran Tora Sudiro, berimbas pada pekerjaannya.

Sejumlah pihak sponsor dan film yang akan dibintangi Tora, memilih untuk membatalkan kontrak.

"Oh sangat (ada imbas untuk pekerjaan Tora). Sponsor tarik diri semua, kemudian film-film yang harusnya dia bintangi, yang sudah kontrak dibatalkan," kata Lydia, pengacara Tora ditemui di kawasan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (7/8/2017).

Lydia pun semakin merasa iba dengan kondisi keluarga Tora.

Terlebih, pria 44 tahun itu tinggal bersama istri dan lima orang putrinya yang masih membutuhkan tanggung jawab.

"Coba bayangkan dampaknya begitu besar. Dia punya lima orang anak yang harus ditanggung dan dibiayain," imbuh Lydia.

Dikatakan Lydia pula, film teranyar Tora yakni Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 2 merupakan satu-satunya film yang tetap memberi dukungan untuk Tora.

Pemeran Indro Warkop tersebut akan tetap dibukakan pintu oleh para pemain dan kru.

"Istilahnya Tora itu sudah bagian dari warkop. No one left behind. Jadi ada kursi kosong buat Tora nanti," katanya.

Sementara, beberapa pihak sponsor dan film lain tetap memutuskan untuk membatalkan kontrak.

Bagi Lydia, hal tersebut sudah menjadi beban yang lebih dari sekedar hukuman penjara.

"(Pihak sponsor dan film) lain, kita nggak tahu. Yang lain pasti akan berpikir bisnis, mereka pasti berpikir dengan adanya kejadian ini (maka putus kontrak). Hal itu lebih dari pada hukuman itu sendiri," katanya. (*)