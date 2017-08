Pendaratan Perdana ATR 72-600 di Bandara Tanjung Harapan Sempurna

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pesawat ATR-72 Wings Air akhirnya mendarat dengan mulus di landasan pacu bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Selasa (8/8) pukul 13.20 dari bandara Kalimarau, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Pesawat yang melakukan misi uji terbang dan ujicoba landasan pacu bandara Tanjung Harapan dipiloti Kapten Garry Marwin dan co-pilot Kapten Kevin Dinda. Ujicoba ini disaksikan Asisten II Setprov Kalimantan Utara Syaiful Herman, Kepala Bandara Tanjung Selor Faisal, Kapolres Bulungan AKBP Ahmad Sulaiman, Kabid Perhubungan Udara Dishub Kalimantan Utara Andi Nasuha. "Landing ga ada masalah, normal dan mulus," kata Kapten Geri Marwin.

Kondisi landasan pacu bandara yang letaknya tak jauh dari Kantor Gubernur Kalimantan Utara ini diakuinya cukup baik. "Kondisi landasan, so far so good, bagus," ujarnya.

Secara umum kondisi sisi udara dalam areal bandara Kelas III C Tanjung Harapan sudah sangat baik di kelasnya. Namun ada sedikit faktor yang mempengaruhi proses pendaratan maupun lepas landas. Ketika akan mendarat dari arah Selatan (PH 03) terdapat obstacle atau penghalang berupa pohon yang menjulang tinggi dekat ujung landasan pacu. "Secara umum so far so good. Cuma mungkin di ujung runway 03 itu ada pohon lebih tinggi," katanya.

Dalam penerbangan uji coba ini, Wings Air mencatat waktu tempuh 35 menit dengan jarak 45 mil. Sebetulnya dari bandara Kalimarau ke bandara Tanjung Harapan bisa diakses dalam waktu 15-20 menit. Namun pilot memilih untuk melakukan observasi jalur terbang dari udara sebelum mendarat.

"Karena rute baru, kami observasi area dulu. Jadi waktunya 35 menit. Seharusnya bisa lebih cepat lebih kurang 15 sampai 20 menit sudah sampai," katanya.

Pesawat ATR-72 Wings Air ini sempat direncanalan lepas landas dari bandara Kalimarau pukul 10.00 Wita. Namun cuaca buruk membuat jarak pandang pilot dan co-pilot terbatas. Lepas landas akhirnya dimundurkan ke pukul 12.40 Wita.

Jarak pandang minimum sesuai standar perusahaan Lion Group dan standar internasional ialah 5 kilometer. "Untuk safety Wings Air, kita tahan dulu. Karena dangerous buat pesawat, kami dan kru juga. Tadi kami berangkatlah ketika jarak pandang sudah mencapai 5.000 meter. Kalau di bawah 5.000 meter kami tidak akan lepas landas," sebutnya. (*)