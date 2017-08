Antisipasi Masuknya ISIS, Pengamanan di Pulau Eksotik Ini Juga Ikut Dipertebal

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pengamanan di perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia yang ada di Kalimantan akan terus diperkuat dan dipertebal.

Selain dengan menambah jumlah personel di Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Malaysia, hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan teritorial juga akan terus ditingkatkan.

Hal ini diungkapkan Komandan Resor Militer (Korem) 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) Brigjen Irham Waroihan sesaat setelah tiba di dermaga VIP, Jalan Sudirman, Tanjung Selor, Rabu (9/7/2017).

Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Bulungan Sudjati, Dandim 0903/TSR Letkol Budi Permana, Kapolres Bulungan AKBP M Fachry, Ketua DPRD Bulungan Syarwani.

Selain di perbatasan, juga akan dilakukan penebalan pengamanan di pulau terluar, diantaranya Pulau Bunyu di Kabupaten Bulungan, Pulau Maratua dan Pulau Derawan di Kabupaten Berau.

"Kalau di Kabupaten Bulungan ini Pulau Bunyu. Akan kita perkuat. Baik dari pasukan kewilayahan ataupun pasukan tempur," ujarnya.

Bicara perbatasan, menurutnya tidak bisa main-main. Ancaman yang paling nyata saat ini adalah masuknya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), baik secara fisik maupun non fisik.

"Harapannya, secara fisik mereka tidak masuk, apalagi secara non fisik. Jangan sampai paham-paham radikal seperti ISIS ini masuk," ujarnya.