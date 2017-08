Peduli Lingkungan, Hamish Daud Berhenti Pakai Sedotan Plastik, Beralih Gunakan Benda Ini

TRIBUNKALTIM.CO - Sebagai seseorang yang sangat mencintai alam, tentu Hamish Daud sudah mengurangi penggunaan barang-barang yang susah di urai.

Salah satunya adalah plastik.

Alat makan sedotan plastik tunangan Raisa ini ternyata sudah lama tak menggunakan.

Untuk menyiasati kebutuhan pemakaian sedotan, Hamish punya cara sendiri.

"I gave up using plastic straws. It's alot more fun! Especially when away on trips.. For me it's getting creative & make a straw or no straws at all. Getting creative is way better than 'single use' plastic rubbish. #stopsucking

(Hari gini masi pake sedotan? Ini ada yang lebih seru! Saya tidak pernah pake sedotan lagi, apa lagi kalau traveling tidak jadi masalah tanpa sedotan. Cobalah jadi kreatif dari pada menggunakan sampah plastik. #stopsucking" tulisnya di akun Instagram pada 8/8/2017.)

Rupanya yang digunakan Hamish adalah tangkai daun pepaya.

Tangkai daun pepayan berlubang seperti sedotan.

Tinggal memotong bagian ujung-ujung, dan sudah bisa digunakan untuk menyedot minuman.

@syadorable "Itu nggak pait bang?? @hamishdw."

@citramygsr "Kan itu paitt. Ohiya lupa kalo kamu manis. Sedotan pait pun gamasalah."

@atmawati07 "hati2 keiris jarinya ... *eeakk. aku pernah bikin sedotan dari batang kecil dr pohon pepaya, agak pait sih di mulut .. kadang main gelembung sabun juga pake itu." (Sinta Manila/Tribunstyle.com)