Pengamanan di Maratua dan Derawan Diperketat

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pengamanan di perbatasan RI-Malaysia dan pulau-pulau terluar Indonesia yang ada di Kalimantan akan terus diperkuat dan diperbanyak. Selain dengan menambah jumlah personel di Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Malaysia, hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan teritorial juga akan terus ditingkatkan.

Hal ini diungkapkan Komandan Resor Militer (Korem) 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) Brigjen Irham Waroihan sesaat setelah tiba di dermaga VIP, Jalan Sudirman, Tanjung Selor, Rabu (9/8/2017).

Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Bulungan Sudjati, Dandim 0903/TSR Letkol Budi Permana, Kapolres Bulungan AKBP M Fachry, Ketua DPRD Bulungan Syarwani.

Selain di perbatasan, juga akan dilakukan penebalan pengamanan di pulau terluar, di antaranya Pulau Bunyu di Kabupaten Bulungan, Pulau Maratua dan Pulau Derawan di Kabupaten Berau.

"Kalau di Kabupaten Bulungan ini Pulau Bunyu. Akan kita perkuat. Baik dari pasukan kewilayahan ataupun pasukan tempur," ujarnya.

Bicara perbatasan, menurutnya tidak bisa main-main. Ancaman yang paling nyata saat ini adalah masuknya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), baik secara fisik maupun non fisik.

"Harapannya, secara fisik mereka tidak masuk, apalagi secara non fisik. Jangan sampai paham-paham radikal seperti ISIS ini masuk," ujarnya.

Apalagi saat ini, jelasnya, konflik yang terjadi di Marawi Filipina membuat posisi ISIS semakin terdesak. Bukan tidak mungkin, sebagian pengikut ISIS akan mencoba menyelamatkan diri ke Indonesia.

Ancaman masuknya ISIS dari perbatasan ini juga sudah mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat dan DPR RI.

"Masa dia mau disitu terus, pasti mau menyelamatkan diri. Beberapa poros termasuk di Kalimantan, termasuk juga Sulawesi dan juga Maluku," imbuhnya.

Selain ISIS, masuknya Warga Negara Asing (WNA) secara ilegal juga terus diantisipasi. Baru-baru ini, sebanyak 14 orang WNA asal Filipina yang berhasil masuk ke Kabupaten Bulungan sudah berhasil diamankan.

Hal ini, juga berkat kesigapan jajaran Kepolisian khususnya dari Polres Bulungan untuk mendeteksi kehadiran WNA tersebut. Dan saat ini, WNA tersebut sudah dideportasi ke negara asalnya. "Sudah dideportasi dia," ujarnya.

Sementara itu, terkait kedatangannya ke Kabupaten Bulungan adalah untuk mengecek kesiapsiagaan Kodim 0903/TSR, yang merupakan satuan di bawah Korem 091/ASN.

Selain itu, juga untuk bersilaturahmi sekaligus mengecek sejauhmana pelaksanaan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan jajaran Kodim 0903/TSR. Sejauh ini, menurutnya sudah cukup baik.

"Saya disambut Pak Bupati, Ketua (DPRD Bulungan), Kapolres, ini salah satu bentuk, bahwa ternyata pembinaan teritorial yang dilakukan Dandim cukup berhasil," ujarnya.(*)