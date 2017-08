VIDEO - Penuturan Pilot ATR 72, Melihat Sesuatu Yang Tinggi di Ujung Landasan

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR – Pada ujicoba penerbangan yang dilakukan di Bandara Tanjung Harapan, Bulungan, Kalimantan Utara, Selasa (8/8/2017) lalu sempat mengalami hambatan.

Mungkin selain kendala cuaca, pilot yang menerbangan pesawat ATR 72 milik Wings Air ini melihat sesuatu yang menjulang di ujung landasan.,

Kapten Garry Marwin, pilot yang menerbangkan ATR 72-600 yang melakukan uji landasan pacu bandara Tanjung Harapan di Tanjung Selor.

Dalam penerbangan uji coba dari bandara Kalimarau Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, Wings Air memakan waktu tempuh 35 menit dengan jarak 45 mil.

Sebenarnya dari bandara Kalimarau ke bandara Tanjung Harapan bisa diakses dalam waktu 15-20 menit. Namun pilot memilih untuk melakukan observasi jalur terbang dari udara sebelum mendarat.

"Karena rute baru, kami observasi area dulu. Jadi waktunya 35 menit. Seharusnya bisa lebih cepat lebih kurang 15 sampai 20 menit," katanya.

Sementara itu Hambatan yang ditemukan Kapten Garry Marwin bersama co-pilot Kevin Dinda yakni obstacle berupa pohon yang menjulang tinggi tak jauh dari ujung landasan pacu sebelah selatan (PH 03).

"Secara umum so far so good, bagus. Cuma mungkin di ujung runway 03 itu ada pohon lebih tinggi," kata Kapten Garry Marwin di bandara Tanjung Harapan, Selasa (8/8/2017).