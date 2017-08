VIDEO - Wow Kue Ulang Tahun Pemberian Suami Sandra Dewi Kali Ini Bikin Gemes! Seperti Apa Ya?

TRIBUNKALTIM.CO - Selasa (08/08/2017) ini merupakan hari yang membahagiakan bagi Sandra Dewi ada apa ya.

Tepat dihari ini, Sandra tengah merayakan ulang tahunnya, sama seperti Sophia Latjuba di hari itu pula merayakan kebahagian.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, diulang tahun kali ini Sandra dalam keadaan hamil.



Ini juga menjadi ulang tahun pertama Sandra dengan status istri.

Ulang tahun Sandra kali ini terasa lebih spesial.

Pasalnya Sandra mendapat sebuah kejutan dari sang suami, Harvey Moeis.

Harvey memberikan sebuah kue ulang tahun untuk istri tercintanya.

Sandra pun merasa sangat bahagia menerima kue ulang tahun seperti yang benar-benar diharapkannya.

Dilansir Tribunstyle.com dari akun Instagram @sandradewi88 mengunggah kue ulang tahun tersebut.

Tampak sebuah kue ulang tahun dengan bentuk seorang princess yang sedang hamil tertidur di atas ranjang.

Ternyata sang suami memberikan kue ulang tahun sleeping beauty dengan tokoh princess aurora yang sedang hamil.

Sandra juga flashback saat ulang tahunnya ditahun kemarin yang suami memberikan cake dengan bentuk kastil Cinderella.

Melihat bentuk cake yang diberikan oleh sang suami, Sandra pun ikut gemas.



"Thank you Husband! Dulu pas belum nikah dikasih cake castlenya cinderella.. skrg lg pregnant dikasih slepping beauty "princess aurora yang lagi pregnant" selalu punya ide gemes! Thank you @natashatantama yg udah buatin."

