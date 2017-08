GIASS 2017 Jadi Nostalgia Toyota Kijang, Legenda Hidup Otomotif Indonesia

All New Innova atau Kijang Reborn, ditampilkan di ajang GIASS 2017, mewakili Varian Kijang dari generasi ke generasi

Laporan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO - Kijang menjadi legenda hidup produk Toyota di Indonesia. Memori perjalanan produk Kijang, dari masa ke masa ditampilkan kembali di ajang Gaikindo Indonesian International Auto Show (GIIAS) 2017, yang dimulai Kamis (10/8/2017).

Sejarah panjang Kijang menemani keluarga Indonesia, ditampilkan melalui varian All New Innova dengan corak khusus. Di dominasi warna merah hati, Kijang dari generasi ke generasi dilukiskan dalam gradasi warna mulai hitam hingga putih di body All New Innova yang ditampilkan di booth Toyota.

Baca: GIIAS Kembali Digelar, Daihatsu Rayakan Ulang Tahun Ke-110, Ini Keuntungannya untuk Pengunjung

"Seperti ada mobil di dalam mobil. Gradasi warna dari hitam, abu-abu sampai putih ini menggambarkan perjalanan kijang dari masa ke masa," kata Executive General Manager, Toyota Astra Motor (TAM), Fransiscus Soerjopranoto.

Sekadar bernostalgia. Produk Kijang dilucurkan pertama kali 1977 . Yang dikenal dengan sebutan Kijang Buaya, berbentuk pick up. Di awal 80-an, Toyota merilis Kijang Doyok. Selanjutnya, lahir generasi Kijang Super.

"Diluncurkan Juni 1977, total penjualan Kijang sudah menyentuh 1.750.000 unit. Ini merupakan angka penjualan MPV tertinggi di Indonesia," kata Soerjopranoto.

Mendapat respon positif pasar, Toyota terus mengembangkan varian Kijang, dan lahirlah Kijang Kapsul, yang kerap masih terlihat wara-wiri di jalan raya. Termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim).

2004, Kijang hadir dalam bentuk lebih baru yang sekarang karib disebut Innova. Teranyar, yakni produk All New Innova atau yang disebut Kijang Reborn.

"Tahun ini merupakan 40 tahun Kijang bertahan sebagai MPV (multi purpose vehicle) yang diminati di Indonesia. Di GIASS ini kita siapkan Kijang 40th Anniversary Corner," jelas Soerjopranoto.