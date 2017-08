120 Penumpang Lion Air Telantar di Bandara Juwata, Begini Kronologinya

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Kehebohan terjadi Bandara Juwata, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Jumat (11/8/2017).

Pasalnya pesawat Lion Air jurusan Tarakan-Balikpapan dengan nomor penerbangan JT 673 yang berangkat pukul 06.05 dari Bandara Juwata, Kota Tarakan hanya mengangkut 86 orang penumpang.

Sementara, 120 orang penumpang lainnya ditinggalkan di bandara.

Berdasarkan data yang diperoleh Tribunkaltim.co, begini kronologi peristiwa tersebut.

1. Pukul 04.30 Wita, proses check in Lion Air Open namun terkendala system down sehingga check in dilakukan secara manual.

2. Pukul 05.00 Wita, kru pesawat Lion JT 673 tiba di Bandara Juwata untuk persiapan penerbangan JT 673.

Kemudian petugas Ramp a/n: Faisal berkoordinasi dengan kapten pilot untuk meminta waktu memundurkan jadwal selama kurang lebih 30 menit dikarenakan system down dan penumpang masih banyak yang belum check in.

Namun kapten pilot menolak, hanya menginginkan jadwal sesuai schedule departure pukul 06.05 Wita.

3. Pukul 05.10 Wita dlaksanakan proses boarding penumpang ke pesawat.

Namun dari total 206 penumpang Lion Air JT 673, hanya 86 orang yang sudah check in.