Mazda CX-5 Tampil Elegan, ini Bandrol Harganya

All New Mazda CX-5

TRIBUNKALTIM.CO -Di pembukaan gelaran otomotif Gaikindo Indonesia International Motor Show (GIIAS) 2017, Mazda meluncurkan SUV terbaru Mazda CX-5.

Mobil ini tampil lebih dinamis, elegan dan semakin mencerminkan sebuah SUV kelas premium.

All new Mazda CX-5 tipe GT dibanderol Rp 526,8 juta untuk tipe GT, dan tipe Elite sebesar Rp 548,8 juta. Harga tersebut sudah on the road (OTR) Jakarta.

Apa saja keistimewaan Mazda CX-5?

Mazda CX-5 merupakan model generasi pertama yang menampilkan ciri khas Mazda yang diberi nama KODO - Soul of Motion dan teknologi SKYACTIV.

Mobil ini memiliki teknoloi G-Vectoring Control yang menjadikan pengemudi lebih percaya diri saat berkendara, disaat yang sama, penumpang juga dapat merasakan kenyamanan karena manuver mobil yang menjadi lebih halus.

Di balik kap mesin terdapat mesin bensin SKYACTIV-G 2,5 L yang dipadu dengan transmisi otomatis 6-speed SKYACTIV-DRIVE.

Mazda CX-5 menyandang mesin bensin berkapasitas 2.500 cc yang mampu menghasikan tenaga puncak hingga 190 hp dan torsi 251 Nm.

Di Indonesia, semua produk mobil Mazda didistribusikan oleh PT Eurokars Motor Indonesia (EMI). (*)