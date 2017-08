Ini Kabar Terbaru dari Ita Purnamasari, Penyanyi Top di Era 90-an

Tribunnews.com/Jeprima

Penyanyi yang juga istri musisi Dwiki Dharmawan, Ita Purnamasari saat acara launching album 30 tahun Dwiki Dharmawan berkarya yang bertajuk Collaborating Harmony, di The Only One Cafe, fX Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2014).