Sempat Dukung Lawan Politiknya, Ashanty kini Ungkapkan Kekagumannya pada Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Ashanty memang dikenal sebagai seorang penyanyi sekaligus istri dari Anang Hermansyah.

Selain sibuk bernyanyi dan mengurus anak, Ashanty kini juga sibuk menemani Anang yang sibuk dengan kegiatan politiknya.

Sejak 2014 lalu, Anang memang diketahui terjun ke dunia politik dan kini menjadi anggota DPR dari Partai Amat Nasional.

Baru-baru ini ketika mendampingi sang suami bertugas, Ashanty berkesempatan untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Presiden yang kerap disapa Jokowi itu saat ini memang sedang berkunjung ke Jember, Jawa Timur yang merupakan kampung halaman Anang.

Ashanty pun tak melewatkan kesempatan untuk mengajak Jokowi berfoto bersama.

Foto tersebut langsung diunggah Ashanty di akun Instagramnya, @ashanty_ash.

Penyanyi 32 tahun itu memposting dua foto yang menampilkan dirinya dan Anang tengah mengapit Jokowi.

Foto pertama memperlihatkan mereka bertiga tengah melakukan wefie atau swafoto bersama.

Kemudian, dalam foto kedua ketiganya tampak tersenyum menatap kearah kamera.

Ashanty bahkan mengungkapkan kekagumannya pada Jokowi dalam caption foto keduanya.

"Maaf sedikit mau cerita, sy takut kalian comment yg nantinya menjadi fitnah.. dulu sy pribadi bukan pendukung pak jokowi, setelah beliau terpilih sy sebagai masyarakat biasa, ingin melihat kinerja beliau.. saya rakyat biasa yg tidak punya kepentingan apa2, tapi sy harus bercerita pd kalian, bahwa selama puluhan tahun dan sy saksikan sendiri saat sy keliling kedaerah2 yg jauh dr terpelosok. mrk baru skr mendapatkan listrik, bisa dapat air bersih, pendidikan yg baik, memang pemerataan dilakukan didaerah2 yg mungkin masih sangat2 belum terjamah sebelum nya, pembangunan merata saat ini khusus nya di daerah pinggiran. infrastruktur dibangun dimana2, dan masih banyak lg terlalu panjang untuk sy critakan," tulis Ashanty.

"Tidak mudah memimpin negara sebesar ini dengan segala permasalahan nya.. jangan terlalu mudah membenci jika kita tidak mengerti.. kita semua punya harapan yg sama, semoga negara kita damai dan masyarakatnya makmur.. Aminn. @jokowi," ungkapnya.

Postingan Ashanty tersebut langsung mendapatkan banyak komentar dari para netizen.

Banyak yang memuji sikap bijaksana yang diungkapkan oleh Ashanty.

Seperti yang diungkapkan akun @martynyusuf2, "Pendapat yg sangat bijak.... Bila membenci jangan terlalu benci.. Krn mana tahu disesuatu yg kita benci ada kebaikan... Kita menilai seseorang dr apa yg sudah dia perbuat... Bila baik katakan baik... Bila buruk katakan buruk... Sehat terus pak jokowi."

"Syukaaak bgdz ma caption nya bunda @ashanty_ash "jangan terlalu mudah membenci jika kita tidak mengerti" (emoji cium)," tulis akun @whiedya_watie.

"Open minded banget mba (emoji jempol) @ashanty_ash," komentar akun @nesya_fsc.

"Aamiin.. SETUJU pake banget Bunda.. Jangan terll membenci jika tau sebenarnya (emoji senyum)," ujar akun @ety.on99.

Kemudian akun @devijo, "Tidak gampang memilih jujur dengan tekanan dibenci org yg tidak sependapat. Banyak org terkenal memilih diam agar tidak ada masalah dengan fans nya, tapi you made different !proud of you mam (emoji senyum)."

"Keren bgt kata2nya bunda @ashanty_ash sampe sempet berkaca-kaca baca nya (emoji cium)," ucap akun @chadityaa.

"Yesss setuju mbaaaa, ini yg namanya legowo dan tidak buta, tdk memilih tp tetep mendukung nya," komentar akun @linda_mundung.

Hingga akun @welny_baltasar_boli, "Salut de sm mbk #ashanty_ash mw mengakui bhwa dulu dia bkan pendukung pak jokowi tp skrg banggakn mbak atas kinerja pak jokowi (emoji jempol)."

(TribunWow.com/Claudia N)