VIDEO – Lekukan Tubuh Chef Marinka Bikin Gemeteran Saat Menari

TRIBUNKALTIM.CO - Maria Irene Susanto, nama asli chef Rinrin Marinka adalah seorang koki selebriti Indonesia.



Segudang kegiatan pun dijalani oleh Chef Marinka, termasuk ketika ia sedang kumpul bareng temannya.



Video yang diunggah pada Sabtu (17/6/2017), Chef Marinka terlihat sedang olahraga rame-rame bareng teman-temannya.



Di awal video, Marinka terlihat asyik melakukan pole dance.



Marinka bergelantungan dalam beberapa putaran pada sebuah mistar atau tiang yang ada di dalam ruangan.

Setelah mengakhiri putaran, Marinka pun tak ketinggalan berpose aduhai.

Pada momen lainnya, Marinka bahkan tampil lebih cetar.



Ia terlihat memakai high heels berwarna merah.

Video itu juga disisipkan beberapa potongan foto Chef Marinka saat sedang bergelantungan.



Di akhir video, tampak pula ketiga temannya berpose dengan Marinka.



"Falling in love with the sexiest workout in the world! thanks for being patient with a slow lil monkey like me @alvapetra @mamethoo and thank you @nisaquin for the awesome editing!" tulis Instagram rinrinmarinka.



Hingga berita ini dibuat, video yang diunggah Marinka pada Sabtu(17/6/2017) ini sudah mendapatkan ribuan views dan likes.

