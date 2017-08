Jurus Sakti Presenter Cantik Sandra Olga yang Membuatnya Dijuluki Dewi Fortuna

TRIBUNKALTIM.CO - Presenter cantik Sandra Olga memang pantas mendapat sebutan Dewi Fortuna.

Sandra Olga mengungkapkan bahwa keberuntungan terletak pada kepalan tangannya.

Secara tidak sengaja, Sandra mengepalkan tangganya saat berada di stadion.

"Gerakan mengepalkan Tangan, yang ga sengaja bikin Tuan Rumah Menang Junjung tinggi sportivitas #liga1 #gojektravelokaliga1 #indonesia 3 stadion, 3 kemenangan bagi tuan rumah. Click: https://today.line.me/ID/article/Si Or link on my bio #patriotchandrabhaga #gelorabandunglautanapi #kapteniwayandipta tim Favorite Sandra? Hanya Teman2 dekat yang tahu...," tulis @sandraolga.

Sandra Olga menjelaskan bahwa kepalan tersebut bisa berarti simbolis sportifitas dalam sepak bola.

Dunia sepak bola memang sering terjadi kericuhan sehingga jiwa sportifitas sangat penting diterapkan.

Baru saja Sandra Olga mengunggah, akun Sandra Olga langsung kebanjiran komentar warganet.