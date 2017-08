Tujuh Hari Setelah Pengunduran Diri Najwa Shihab, Ups. . . Akun Metro_TV di Twitter Diblokir

TRIBUNKALTIM.CO - Tujuh hari setelah heboh berita mengenai Najwa Shihab undur dirinya dari stasiun MetroTV sekaligus mengakhiri tayangan talkshow 17 tahun program Mata Najwa, kini datang lagi kabar tak kalah seru.

Media akun sosial resmi Twitter stasiun televisi MetroTV kena blokir.

Informasi ini sedang viral di kalangan media sosial, Selasa (15/8/2017).

Berdasarkan penelusuran www.Tribun-Medan.com, ketika mengakses akun @Metro_TV, muncul pesan "Akun telah ditangguhkan", atau "Account suspended".

Akun @condetWarior, Selasa dini hari mengunggah status mengunggah status dan foto screenshot atau gambar mengenai akun MetroTV kena sanksi ditangguhkan.

Akun twitter @metro_TV kena blokir dan Najwa Shihab (Kolase/Twitter/NajwaShihahb)

Tertulis di dinding Twitter, "This account has been permanently suspended.

"Akun @maspiyuuu juga mengunggah status terkait pemblokiran akun @metro_TV.

"Akun @Metro_TV kena suspend pihak Twitter, efek kebanyak share hoax," tweet Mas Piyu pada statusnya.

Belum diperoleh penjelasan mengenai penutupan akun medsos Twitter @Metro_TV.

Namun faktanya, informasi mengenai penutupan akun twitter televisi mili politisi Partai Nasdem Surya Paloh ini ditangguhkan juga beredar luas di lini massa.