Pohon Besar Tumbang di Pulau Madeira, 13 Orang Tewas dan 49 Lainnya Terluka

(AP via ABC News)

TRIBUNKALTIM.CO, PUNCHAL - Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa massa warga yang sedang berkerumun untuk mengikuti festival agama Katolik di Pulau Madeira, Portugal, sehingga menewaskan 13 orang dan melukai 49 orang lainnya.

Kecelakaan itu terjadi pada festival tahunan agama Katolik Roma, yakni dalam rangka memperingati pesat Bunda Maria Diangkat ke Surga (Assumption of Mary) yang setiap tahun dirayakan besar-besaran di Madeira.

Pesta keagamaan tahunan skala besar selalu menyedot ribuan peziarah. Selain pesat Maria Diangkat ke Suriga, festival itu juga digelar untuk menghormati Santa Maria Pelindung Medeira, yang Bunda Maria dari Gunung Karmel (Our Lady of the Mount Carmel).

Para peziarah yang sedang bersiap untuk sebuah prosesi itu tertimpa pohon yang tumbang di dekat sebuah kapel di taman di perbukitan kota Funchal, ibu kota Pulau Madeira.

Pedro Ramos, pejabat kesehatan pemerintah daerah Madeira, mengatakan, 10 orang telah meninggal di tempat kejadian dan tiga orang lainnya meninggal di rumah sakit.

Seorang anak dikonfirmasi termasuk di antara korban meninggal dan enam orang yang cedera dilaporkan berada dalam kondisi serius.

Ramos mengkonfirmasi, lima warga negara Jerman, Perancis, Belanda, dan Hongaria termasuk di antara orang yang cedera.

Perdana Menteri Portugal, Antonio Costa, menyatakan turut berduka cita atas musibah tersebut. "Pikiran saya bersama-sama keluarga dan teman korban dan solidaritas saya bersama warga Madeira," kata Costa.

Ketika berita ini diturunkan, Presiden Marcelo Rebelo de Sousa sedang melakukan perjalanan ke pulau tersebut untuk melayat dan menghibur keluarga yang berduka.

Sebuah video amatir yang diunggah di situs berita harian lokal Jornal de Madeira menunjukkan, pohon besar itu jatuh menimpa kerumunan umat.

Televisi menunjukkan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang bekerja untuk membantu korban dan memotong pohon yang tumbang itu.

"Mengerikan sekali, sangat mendadak," kata Xavier Nunes, seorang saksi mata, kepada televisi SIC. Menurut keterangan para saksi mata, pohon itu tumbang karena sudah tua, lapuk, dan rapuh.

(Pascal S Bin Saju)



Berita ini telah diterbitkan Kompas.com dengan judul "Pohon Tumbang di Pulau Madeira, 13 Orang Tewas dan Puluhan Terluka"