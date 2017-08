VIDEO – Joget Despacito ala Shandy Aulia Bikin Gagal Fokus, Habis Pake Dress Mini Sih

TRIBUNKALTIM.CO - Shandy Aulia mengunggah sebuah video di akun Instagramnya, Rabu (16/8/2017).



Pemeran Tita dalam film Eiffel I'm in Love ini terlihat menari dengan diiringi lagu Despacito.



Dilihat dari postingannya, Shandy asyik berjoget di kamar mandi.

"It happens when I'm alone in bathroom, i do a little dance. Nobody cares if you can't dance well. Just get up and dance," tulisnya.

Pada video tampak Shandy mengenakan pakaian hitam yang terbuka.



Ia terlihat mengenakan dress berbelahan dada rendah.

Selain itu, bagian pinggang tampak terbuka.



Namun beberapa warganet justru salah fokus pada bagian kaki Shandy.



Betis Shandy yang terlihat hitam menjadi tanda tanya warganet, apakah itu bekas luka atau tato?



Simak video di atas! (*)