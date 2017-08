Kenakan Burka di Parlemen Australia, Ketua Partai One Nation Dikecam Saat Sidang Senat

TRIBUNKALTIM.CO, CANBERRA - Dengan nada penuh emosi, Jaksa Agung Australia, George Brandis, mendapatkan tepuk tangan dan dukungan ketika dia berbicara di parlemen, Kamis (17/8/2017), mengecam tindakan pimpinan partai One Nation, Pauline Hanson, yang mengenakan burka dalam sidang di Senat.

Terdengar suara terkejut di dalam ruangan ketika Senator Hanson mengenakan burqa tersebut, dalam sidang Question Time, dengan menyerukan agar pengenaan burka dilarang di Australia, seperti dilaporkan ABC News.

Senator Partai Liberal dari Tasmania, Jonathon Duniam, terdengar mengatakan 'oh, what on earth" (ya ampun) sebelum kemudian Presiden Senat, Stephen Parry, mengatakan, identitas Hanson sudah diketahui sebelum dia masuk ke ruang sidang.

Senator Brandis tampak hampir mengeluarkan air mata ketika dia mengkritik tindakan Senator Hanson yang dianggapnya menyerang keyakinan Islam, dan merusak hubungan dengan komunitas Muslim.

"Mengejek komunitas tersebut, membuat mereka tersudut, mengejek pakaian keagamaan adalah hal yang buruk untuk dilakukan." katanya. "Saya meminta Anda memikirkan kembali hal tersebut."

Sebagai Jaksa Agung, Senator Brandis, sudah memutuskan untuk tidak melarang burka.

Senator dari Partai Buruh dan Partai Hijau berdiri dan bertepuk tangan untuk Senator Brandis, setelah kritikannya terhadap Hanson.

Pimpinan Partai Buruh di Senat, Penny Wong, mengucapkan selamat kepada Brandis.

"Adalah satu hal mengenakan pakaian keagamaan karena kepercayaan kita, adalah hal lain lagi mengenakan hal itu sebagai tindakan mencemooh di gedung ini." katanya.

Dalam sebuah pernyataan, Senator Hanson mengatakan dia mengenakan burka untuk menujukkan apa yang dilihatnya sebagai ancaman keamanan.