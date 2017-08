Ketika Artis Cantik Tatjana Saphira Dipeluk Oppa Korsel Gong Yoo, Netizen Nangis Darah

TRIBUNKALTIM.CO - Artis cantik Tatjana Saphira membuat iri penggemar oppa Korea Selatan di seluruh Indonesia.

Bagaimana tidak, dara berusia 20 tahun ini terang-terangan mengunggah foto kebersamaannya dengan si Goblin Gong Yoo.

Netizen juga dibikin ngiler oleh pose foto Tatjana dan Gong Yoo.

Pasalnya, dalam unggahan tersebut Tatjana dan Gong Yoo tampak saling berpelukan.

Tak hanya itu, mereka juga akan tergabung dalam proyek bersama untuk mengiklankan sebuah smartphone.

Hal itu diungkapkan oleh Tatjana dalam caption Instagramnya.

"Had so much fun working with Gong Yoo and the lovely @asus team in Seoul last month. Siapa aja yang udah liat commercial film kita? Indonesia, stay tuned.. @asusid #ZenFone4 #WeLovePhoto,"tulis Tatjana.

@ervianaizzas, "Woi ahjussi kuuuuu (emotikon nangis)."