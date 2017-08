Honda Segera Rilis Sepeda motor Listrik, Begini Penampakkannya

TRIBUNKALTIM.CO - Tahun depan langkah lebih lebar tentang motor listrik di Indonesia bakal dimulai. Pasalnya, jika selama ini pemain motor listrik “merek kecil”, tahun depan Astra Honda Motor (AHM) sudah memastikan diri bakal ikutan.

“Honda punya rencana mengenalkan kepada publik tahun depan,” kata Executive Vice President Director AHM Johannes Loman kepada Otomania.com, Rabu (10/8/2017).

Stanly/Otomania Direktur Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartono, menguji Honda EV Neo Direktur Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartono, menguji Honda EV Neo

Tidak dijelaskan model apa yang bakal dijual. Namun seperti kita ketahui bersama AHM sudah menguji jalan skuter listrik EV Neo pada tahun lalu.

Loman menjelaskan motor listrik Honda itu merupakan produk impor. Jadi diingatkan, harganya bakalan tinggi.

Varian Baru Matic Sudah Terjual Lebih Seribu Unit

Astra Motor Kaltim-Kaltara yakin, penjualan All New Scoopy bakal melampaui target. Indikator tersebut mulai terlihat dua pekan terakhir.

Suryanto Wirawan, Marketing Sub Departement Head, Astra Motor Kaltim-Kaltara mengatakan, sejak dijual dua pekan lalu, angka penjualan All New Scoopy sudah mencapai 1.000 unit lebih.

"Memang resminya baru dilaunching hari ini. Tapi, kita tak bisa menahan keinginan customer untuk memiliki All New Scoopy," kata Suryanto, Sabtu (6/5/2017).