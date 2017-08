VIDEO - Tsania Marwa Ungkap Identitas Asli Paskibra Cantik DKI Jakarta

TRIBUN-VIDEO.COM - Predikat sebagai seorang Paskibraka ternyata juga berhasil didapatkan oleh gadis muda bernama lengkap Ghina Raihanah Tadjoedin.



Melalui Instagram pribadinya, @ghinarai, ia mengunggah foto momen ketika dirinya barus aja dikukuhkan sebagai Paskibraka Tingkat Provinsi DKI Jakarta.



Namun ternyata, ada hal yang menarik soal Ghina ini.



Selain kecantikan wajahnya yang tak diragukan, yang membuat netizen kaget adalah identitas dari gadis muda tersebut.

Baca: Selain Opick, 4 Ustadz ini juga Berpoligami, No 4 Sempat Heboh Banget



Ghina ternyata merupakan adik kandung dari seorang artis terkenal.



Hal tersebut diketahui karena sang artis mengungkap hal tersebut melalui postingan di Instagramnya sendiri.

"Proud of you my sister," tulisnya.

Baca: Kisah Cinta Berliku, Mahar Nikah Rp 15 Ribu, Ini Unggahan Istri Opick yang Makjleb, Beneran Cerai?

Baca: Putri Soekarno Ini Punya 3 Suami, No 1 Bernasib Tragis, No 2 Jadi Sorotan, No 3 Wafat karena Sakit

Baca: Unggah Foto Pakai Bikini, Netizen Fokus Liatin Perutnya, Belum Genap Sebulan Nikah, Kok. . .



Ia tak lain adalah artis cantik yang baru saja resmi bercerai dengan suaminya, Tsania Marwa.



Melalui Instagramnya sendiri, Marwa mengungkap betapa bangganya ia dengan prestasi sang adik tersebut.

Adik cantiknya itu pun sempat membalas postingan Marwa dengan ucapan terimakasih.



"Makasih awa sayanggg," tulis Ghina. (TribunSolo.com/Galuh Palupi Swastyastu)

Berita ini sudah dipublikasikan di Tribun Solo dengan judul Tsania Marwa Ungkap Identitas Asli Paskibraka Cantik DKI Jakarta Ini, Netter Kaget: Ya Ampunn. . .