Wah, Warga di Desa Ini Turun Temurun Mencari Nafkah sebagai Penjual Nasi Goreng

TRIBUNKALTIM.CO - Nasi goreng Indonesia yang pernah masuk dalam 50 makanan terenak dunia versi CNN ini tentunya sangat mudah ditemui di berbagai kota. Ternyata desa ini menjadi pemasok ratusan pedagang nasi goreng yang tersebar di Indonesia.

Ialah Desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, yang warganya turun temurun menjadi penjual nasi goreng.

Tanpa disadari warganya sudah turun-temurun dan tersebar di berbagai kota besar maupun kecil, untuk berjualan nasi goreng.

Kepala Desa Wonopringgo, Slamet Haryanto mengatakan potensi ini baru disadari belum lama, karena ingin menggali hasil desa yang berpotensi menjadi keunggulan, nilai ekonomi, juga ciri khas untuk menarik wisatawan sesuai program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"Jumlahnya ada ratusan, sampai sekarang masih tahap pendataan yang di Jakarta, Bandung, Semarang, dan kota kecil sekitarnya. Untuk di Pekalongan ada 60-an lebih," ujarnya saat dihubungi KompasTravel, Jumat (18/8/2017).

Nasi goreng di depan RS Salak, Bogor, Jawa Barat.

Ia optimis jumlah pedagang nasi goreng akan ada ratusan setelah selesai pendataan. Pasalnya masyarakat Desa Wonopringgo sudah secara turun temurun mewariskan keahlian membuat nasi goreng.

Sampai dalam satu keluarga anak dan bapak bisa berjualan masing-masing di kota yang berbeda.

"Di acara Festival 1.000 Nasi goreng, sekalian kita resmikan paguyuban dan koperasi nasi goreng Desa Wonopringgo," kata Slamet.

Saat ditanya perihal ciri khas rasa nasi goreng dari desanya, ia mengatakan sama seperti umumnya. Karena saking banyaknya pedagang nasi goreng di berbagai kota dari desanya tersebut.

"Ke depan akan dikenalkan menjadi ciri khas dan keunggulan desa, salah satunya lewat Festival 1.000 Piring Nasi Goreng," tutupnya.

Festival 1.000 Piring Nasi Goreng sendiri diadakan Sabtu (19/8/2017) mulai pukul 19.00 WIB. Berlokasi di pelataran Balau Desa Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Destinasi Wisata

Sebelumnya tidak banyak yang menyadari kalau Desa Wonopringgo menghasilkan banyak sekali pedangan nasi goreng di berbagai kota besar-kecil di Indonesia.

"Awalnya saya belum sadar, sampai ngobrol di tempat wisata sama pedagang nasi goreng, baru terpikir ini bisa jadi potensi desa," ujar Slamet Haryanto, Kepala Desa Wonopringgo, saat dihubungi KompasTravel, Jumat (18/8/2017).

Awalnya ia berpikir mengikuti Kota Pekalongan dengan kuliner khasnya megono dan tauto. Tapi justru sulit mencari keduanya di Desa Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Dari hasil riset kecilnya bersama staf lain, didapat warganya sudah turun-temurun dan tersebar di berbagai kota besar maupun kecil, untuk berjualan nasi goreng.

"Jumlahnya ada ratusan, sampai sekarang masih tahap pendataan yang di Jakarta, Bandung, Semarang, dan kota kecil sekitarnya. Untuk di Pekalongan ada 60-an lebih," ujarnya.

Ia menyadari ini berpotensi menjadi keunggulan, nilai ekonomi, juga ciri khas untuk menarik wisatawan datang ke Desa Wonopringgo. Langkah awalnya membuat Festival 1.000 Piring Nasi Goreng.

Dalam festival tersebut wisatawan yang datang bisa menikmati nasi goreng dari racikan pedagang asal Wonopringgo yang biasa berjualan di berbagai kota. Selain itu juga terdapat tumpeng nasi goreng, yang bisa dinikmati sembari menyaksikan ragam kesenian daerah.

"Kalau kesenian daerah ada Tari Lengger dulunya, tapi sekarang sudah sulit. Lainnya ada pentas rebana dhuror dan tarian lain asal Pekalongan," kata Slamet.

Untuk selanjutnya ia mengaku akan semakin mengonsep potensi tersebut, selain dengan membuat acara-acara yang mengundang wisatawan, juga menggabungkan potensi kuliner dengan obyek wisata.

Saat ini beberapa obyek wisata di sana seperti Sumur Segelam, Belik Sebabar/Sepuhan, Belik Jogobelo, Belik Jolotundo, sudah layak dikunjungi sebagai destinasi wisata budaya.

Makanan Terenak di Dunia

Tahun lalu, situs berita CNN mengumumkan rendang khas Indonesia sebagai makanan nomor satu terenak di dunia. Tahun ini, CNN kembali merilis daftar 50 makanan terenak sedunia lewat 35.000 voting di media sosial Facebook.

Hasilnya, rendang khas Sumatera Barat kembali menduduki peringkat pertama.

" Rendang is the best," tulis seorang voter, Kamal F Chaniago. Voter lainnya, Isabela Desita menuliskan, "Rendang should be the first! It's really nice, you should try!"

Tak hanya rendang, nasi goreng khas Indonesia juga menempati peringkat kedua. Sementara itu, makanan Nusantara lainnya yang masuk daftar adalah sate, yang menduduki peringkat ke-14.

Dilansir dari CNN, Jumat (14/7/2017), berikut daftar 50 makanan terenak di dunia.

1. Rendang, Indonesia

2. Nasi goreng, Indonesia

3. Sushi, Jepang

4. Tom yam goong, Thailand

5. Pad thai, Thailand

6. Som tam, Thailand

7. Dim sum, Hongkong

8. Ramen, Jepang

9. Bebek peking, China

10. Massaman curry, Thailand

11. Lasagna, Italia

12. Kimchi, Korea

13. Chicken rice, Singapura

14. Sate, Indonesia

15. Es krim, Amerika Serikat

16. Kebab, Turki

17. Gelato, Italia

18. Croissant, Perancis

19. Green curry, Thailand

20 Pho, Vietnam

21. Fish n chips, Inggris

22. Egg tart, Hongkong

23. Bulgogi, Korea

24. Fried rice, Thailand

25. Cokelat, Meksiko

26. Penang assam laksa, Malaysia

27. Tacos, Meksiko

28. Barbecue pork, Hongkong

29. Chili crab, Singapura

30. Cheeseburger, AS

31. Fried chicken, AS

32. Lobster (global)

33. Seafood paella, Spanyol

34. Shrimp dumpling, Hongkong

35. Neapolitan pizza, Italia

36. Moo nam tok, Thailand

37. Potato chips, AS

38. Warm brownie and vanilla ice cream (global)

39. Masala dosa, India

40. Bibimbap, Korea

41. Galbi, Korea

42. Hamburger, Jerman

43. Fajita, Meksiko

44. Laksa, Singapura

45. Roti prata, Singapura

46. Maple syrup, Kanada

47. Fettucini alfredo, Italia

48. Parma ham, Italia

49. Lechon, Filipina

50. Goi Cuon, Vietnam. (Kompas.com)