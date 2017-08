7 Kartun Ini Bisa Bikin Kamu Bernostalgia, Nomor 2 Ada yang Masih Hapal Lagunya?

TRIBUNKALTIM.CO - Sudah hari Minggu aja nih guys!

Biasanya hari Minggu tayangan televisi dipenuhi acara hiburan keluarga.

Tentunya film kartun menjadi yang paling ditunggu-tunggu.

Tapi saat ini serial kartun hiburan di hari Minggu sudah mulai berkurang.

Baca: Akibat Ada Adegan Ini, KPI Tegur Kartun Shaun The Sheep

Tidak seperti awal tahun 2000-an yang setiap panggi hingga sore, masih marathon di layar kaca.

Buat kamu lahir di tahun 90-an dan awal 2000-an pasti ngerasain dong?

Dilansir dari duniaku.net, berikut kartun seru yang sudah tidak ditayangkan lagi. Pasti bikin kangen masa kecil!

1. Let’s & Go

Bakusō Kyōdai Let’s & Go!! atau yang lebih dikenal dengan judul Let’s & Go bercerita mengenai Go seiba dan Retsu anak kelas 4 SD yang tergabung dalam tim pembalap Mini 4WD.