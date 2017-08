Hmmm, Pose Seksi Shandy Aulia, Apaan yang Hitam Itu. Bikin Netizen Gagal Fokus

TRIBUNKALTIM.CO - Artis cantik Shandy Aulia lagi-lagi ramai diperbincangkan netizen. Ya, siapa sih yang nggak kenal dia. Pemain dalam film "Eiffel I'm in Love" ini memang sudah jarang terlihat di televisi. Tapi, lihat di instagram, hits banget lho.

Kali ini mengenai foto selfienya di tangga yang ia posting ke akun Instagramnya. Berbagai aktivitas keseharian istri dari David Herbowo ini memang selalu diposting melalui akun instagramnya.

Aktivitas yang paling sering ia share melalui instagramnya adalah kegiatan saat sedang berolahraga. Ia memang menggeluti beberapa jenis olahraga untuk mempertahankan tubuh seksinya.

Tetapi, yang bikin para netizen menjadi salah fokus (salfok), foto-fotonya yang diposting kali ini. Shandy terlihat hanya mengenakan celana dalam dan bra dengan motif mirip kelopak bunga.

Dalaman itu berwarna peach. Ia padukan dengan outer lengan panjang dengan tali di bagian perutnya.

(instagram/shandyaulia)

Yang membuat netizen heboh adalah outer yang ia kenakan itu transparan. Sehingga bagian celana dalam dan branya samar-samar terlihat.

Tapi Shandy cuek saja tuh. Ia berpose di tangga sambil menyimpan tangannya di kayu pegangan tangga, seakan-akan tanpa seorang pun yang melihat kecuali dirinya sendiri.

"Be sincere or be silent," tulisnya pada keterangan foto seperti dilansir Grid.id dan Tribunbogor.com.

Kalau soal penampilannya yang seksi bukan sekali dua. Ia sebelumnya ramai diperbincangkan netizen karena posenya mengenakan baju seksi pula.

Seolah cuek dengan komentar netter, ia kembali memposting foto seksinya tersebut.