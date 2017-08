Astaga, Setelah Insiden Bendera, Pendukung Timnas Malaysia Malah Nyanyikan ini di Stadion

TRIBUNKALTIM.CO - Insiden salah cetak dan terbaliknya bendera Indonesia di SEA Games telah memancing kemarahan besar bangsa Indonesia.

Tapi dengan cepat pemerintah Malaysia memberikan permintaan maaf kepada Indonesia.

Permintaan maaf itu disampaikan oleh Menpora Malaysia dengan membalas cuitan dari Imam Nahrawi.

"Bapak Imam, Please accept my sincere apologies for this. Sesungguhnya tiada niat jahat. Saya amat kesal dengan kesilapan ini. Mohon maaf," tulis Menpora Malaysia Khairy.

Maka sudah sepantasnya bagi bangsa Indonesia untuk memaafkan kesalahan dan keteldoran yang dilakukan Malaysia ini.

Meskipun belum sepenuhnya bangsa Indonesia bisa memaafkan insiden tersebut.

Terlihat dari masih banyaknya hujatan dan kritik pedas yang disampaikan netizen Indonesia melalui tagar #shameonyoumalaysia .

Namun yang terjadi selanjutnya malah lebih buruk.

