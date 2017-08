Subhanallah Merinding Dengernya, Jamaah Haji Indonesia Lantunkan Shalawat saat Antre di Imigrasi

TRIBUNKALTIM.CO - Umat muslim banyak yang datang ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji.

Baru-baru ini sebuah video jamaah haji asal Indonesia mendadak viral di media sosial.

Video itu dibagikan oleh akun Instagram milik Fatih Sferagic, seorang qari asal Amerika Serikat.

Video itu diunggah Fatih pada Selasa (22/8/2017) dalam akun Instagramnya @therealfatih.

Baca: Cinta Banget sama Motor Ducati, sang Ayah Beri Nama ini untuk Putri Kembarnya

Dia menulis caption:

"Indonesian #Hajj pilgrims recite and send salutations upon Prophet Muhammad PBUH

as they wait in the airport queues.

Makes my heart happy! Honestly can't wait to be back in Indonesia and spend time with these amazing people.

May Allah continue to bless #Indonesia and its people"

Video itu memperlihatkan sekelompok jamah asal Indonesia yang sedang antri di bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi.

Para jamaah haji itu terdengar melantunkan shalawat ketika sedang antre.

Video itu telah ditonton lebih dari 86 ribu kali di Instagram.

Netizen pun ramai memberikan komentar.

Baca: Astaga, Ahmad Dhani Curhat soal Mulan Jameel di Sidang Buni Yani

@yunie_ganz: "Subhanallah..merinding dengernya"

@upie86: "Subhanallah terharu"

@sontajayanti: "Semoga mereka diberi kesehatan selama menjalani ibadah"

@pramadhiyaswd: "Merinding euy"

@rio_syathiri: "Masha Allah may Allah bless all of us" (Tribunwow.com/Astini Mega Sari)