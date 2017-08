Seru! Episode Terakhir Games of Thrones Musim 7 Lebih Panjang Durasinya

TRIBUNKALTIM.CO -- Film serial drama fantasi Game of Thrones musim ke-7 yang tayang di HBO segera berakhir.

Jika di musim sebelumnya, GOT selalu berakhir di episode ke-10, tidak kali ini.

Musim ke-7 ini lebih pendek, hanya menayangkan 7 episode saja.

Menurut Kit Harington, pemeran Jon Snow, episode terakhir dibuat lebih spektakuler dengan biaya yang lebih besar.

Dengan bujet yang gede, tentu saja episode 7 juga akan menampilkan hal yang berbeda.

Istimewanya, di akhir musim ke-7, episode penghabisan akan tayang selama 70 menit 43 detik!

Serial televisi adaptasi novel George RR Martin itu akan ditutup dengan episode berjudul The Dragon and the Wolf.

The Night King di film Game of Thrones season 7 (HBO)

Inilah episode terpanjang yang pernah terjadi sejak serial GOT tayang!

Rata-rata setiap episode tayang antara 50-60 menit.

"Pokoknya beda dan seru banget," tutur Kit 'King of the North' dalam serial ini.