Pamer Pola Asuh Anak, Andien Aisyah Dikritik Netizen

TRIBUNKALTIM.CO -- Penyanyi Andien selalu memperlihatkan cara beda untuk parentingnya.

Cara-caranya tersebut terkesan baru dan masih sangat awam di mata masyarakat Indonesia.

Sehingga Andien mendapat kontra dari para pemerhati postingan-postingannya.

Akan tetapi hal itu tak membuat Andien gentar.

Andien justru terus memperlihatkan caranya ketika melatih Kawa.

Setelah sukses dengan BLW, kini Kawa berlatih gym dengan bergelantungan.

"This Monkey Bar used to be his enemy, but I think he's getting along quite well

We've been joining Gymnademics Senyum Anak Indonesia, a children growth and development centre, for a few months now. So far we feel very happy and comfortable with their Glenn Doman method."

(Monkey Bar ini dulunya adalah musuhnya, tapi kurasa dia cukup sehat.

Kami telah bergabung dengan pusat kebugaran Senyum Anak Indonesia, pusat pertumbuhan dan pengembangan anak-anak, selama beberapa bulan sekarang. Sejauh ini kami merasa sangat senang dan nyaman dengan metode Glenn Doman mereka.)

Rupanya hal ini menuai komentar negatif oleh netizen.