Indonesia Kalahkan Kamboja 2-0, Tendangan Febri Disebut seperti Ronaldo

TRIBUNKALTIM.CO - Kemenangan tim sepakbola Indonesia U-22 atas Kamboja di laga terakhir grup B SEA Games 2017 Kamis (24/8), menjadi kemenangan yang berkesan. Selain mengantarkan Indonesia ke babak semi final, kemenangan ini juga diwarnai gol berkelas yang dibuat Febri Haryadi.

Febri mencetak gol kedua pada menit 69 lewat tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti. Dari jarak sekira 45 meter, penyerang sayap klub Persib Bandung itu melepaskan tendangan jarak jauh yang tidak diduga sama sekali, baik oleh para pemain belakang Kamboja, maupun oleh kiper Keo Soksela.

Gol tersebut mirip gol yang dicetak Cristiano Ronaldo saat masih membela Manchester United ke gawang FC Porto di ajang Liga Champions, beberapa tahun silam.

Tentu saja gol kedua ini membuat Febri panen pujian. Di akun Instagram @febrihariyadi13 misalnya, salah satu fotonya yang sebenarnya diunggah dua hari lalu mendapat tambahan komentar positif yang intinya memuji terciptanya gol tersebut. "Super bowwwwww" tulis akun @ysfalba. "Kereeen paraaahh thank you so muchhh" tambah pemilik akun @cookieseu. "Ngueri golmu bos!!!!" sebut akun @dadanghhh.

Febri sebenarnya hanya tampil sebagai pemain pengganti pada pertandingan ini. Ia dimasukkan pelatih Luis Milla di babak kedua menggantikan Osvaldo Haay yang mati kutu sepanjang babak pertama. Masuknya Febri kemudian terbukti membuat permainan Indonesia lebih hidup.

Gol indah yang dicetak winger kelahiran 19 Februari 1996 tersebut seperti menjawab kritik yang ditujukan kepadanya belakangan. Sepanjang babak penyisihan, Febri yang diharapkan menjadi salah satu pemain tajam di tim Merah-Putih di sisi melebar memang tampil kurang gereget.

Selain Febri, striker naturalisasi Ezra Walian juga layak disebut sebagai pahlawan pada pertandingan kali ini. Sebelum Ezra masuk di babak kedua, Indonesia hanya memiliki sedikit peluang untuk mencetak gol.

Meski dominan dalam penguasan bola, Evan Dimas dan kawan-kawan tak bisa menghadirkan peluang berbahaya di depan gawang Kamboja. Padahal, Kamboja hanya bermain dengan 10 pemain setelah Pisa Choum mendapat kartu kuning kedua di menit ke-45.

Performa buruk di babak pertama itu kemudian membuat Luis Milla bergerak cepat. Ia akhirnya memutuskan menurunkan Febri di awal babak kedua dan Ezra di menit ke-54. Beberapa saat setelah Ezra masuk, striker naturalisasi dari Belanda itu mampu memecah kebuntuan. Dalam kemelut yang terjadi di kotak penalti, Ezra dengan dingin melepaskan tembakan ke dalam gawang Kamboja.

Bagi Ezra, gol itu menjadi gol perdananya bagi tim Merah Putih. Gol itu juga mengangkat beban yang ada di pundak pemain-pemain Indonesia sepanjang pertandingan. Febri kemudian menggandakan skor di menit ke-69. (*)