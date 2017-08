Kabar Gembira, Vans akan Kembali Buka Gerai Resmi di Indonesia

TRIBUNKALTIM.CO - Ada kabar gembira bagi para pecinta sepatu Vans di Indonesia, sebab toko sepatu Vans akan kembali buka di Indonesia.

Kabar ini langsung disebarkan oleh akun resmi instagram Vans Indonesia @vans.indo pada Jumat (25/8/2017).

"Indonesia! We are so grateful for your patience and amazing support. Vans will be available available again in Indonesia through our official store soon," tulis Vans Indonesia dalam caption di unggahannya.

Baca: Ternyata Bos First Travel Baru Melahirkan Bulan Juli Kemarin, Setelah 11 Tahun Menunggu Momongan

Namun bila Anda termasuk orang yang tidak sabar, sepatu Vans bisa dibeli di beberapa toko yang sudah bekerjasama.

Jika tak sempat datang ke toko, juga bisa beli di tiga e-commerce tertentu.

Lazada, salah satu e-commerce yang turut bekerjasama, membenarkan hal tersebut.

Baca: Fahri Hamzah Mengaku Ditegur Jokowi Karena Sering Kritik KPK

Gerai Vans (Melbourne Warehouse Sales)

"Kami beruntung Lazada Indonesia fashion salah satu official partner mereka," kata Director of Category Fashion Lazada Indonesia, Jenna Kosasih di acara Lazada Fashion Week 2017 di Aston Kuningan.

Jenna memastikan bahwa distributor Vans bukan lagi PT Gagan Indonesia.