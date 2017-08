Malaysia Versus Indonesia - Wasit Muda Ini Ternyata Baru Dapat Lisensi FIFA Tahun 2016

TRIBUNKALTIM.CO - Weerakkodykarage Kasun Lakmal Weerakkody, wasit paling muda lisensinya diantara wasit Srilanka inilah yang akan memimpin pertandingan Malaysia vs Indonesia pada babak semifinal SEA GAmes 2017.

Wasit asal Srilanka ini mendapat lisensi wasit FIFA di tahun 2016.

Weerakkodykarage merupakan wasit termuda Srilanka dengan usia 28 tahun.

Walaupun usianya relatif muda untuk seorang wasit tingkat dunia, Weerakkodykarage sudah memimpin banyak pertandingan Internasional di tingkat Asia.

Berikut bebrapa pertandingan internasional yang telah Weerakkodykarage pimpin di tahun 2017:

Selasa (7/2/2017) - AFC - Ulsan (p1) vs (1) Kitchee

Selasa (21/2/2017) - AFC - Tampines Rovers (2) Vs (1) FELDA United

Rabu (1/3/2017) - ACL - Gamba Osaka (1) vs (4) Jeju United

Selasa (28/3/2017) - ACQ - Bahrain (0) Vs (0) Singapura

Selasa (18/4/2017) - AFC - Al Quwa Al Jawiya (2) Vs (0) Safa

Selasa (9/5/2017) - ACL - Al Taawon (1) vs (2) Esteghlal

Rabu (9/8/2017) - AFC - Ceres (2) vs (0) Home United

Kemampuan wasit 28 tahun ini akan kembali diuji saat memimpin pertandingan dengan tensi tinggi antara tuan rumah Malaysia melawan Indonesia.

Pertandingan Malaysia vs Indonesia akan dipertandingkan di Stadion Shah Alam, Malaysia. Sabtu (26/8/2017) pukul 19.45 WIB. (Bolasport.com)