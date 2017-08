Bupati Rita Terima Penghargaan Salah Satu Wanita Berpengaruh di Indonesia

TRIBUNKALTIM.CO - KERJA kerasnya dalam menciptakan kreativitas dan pembangunan di berbagai bidang, membuat Bupati Kukar Rita Widyasari mendapatkan berbagai apresiasi. Bupati perempuan pertama di Kalimantan ini bahkan mendapatkan predikat salah satu wanita paling berpengaruh di Indonesia.

RITA mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai tokoh inovatif dalam menciptakan kreativitas maupun usaha pembangunan, bidang pendidikan, sosial, kreativitas, hingga tercipta kesetaraan dalam gender.

Baca: Tak Nongol Lagi di Trans7, Begini Kondisi Terkini Komentator MotoGP Matteo Guerinoni

Karena prestasi itulah, Rita mendapat penghargaan sebagai wanita berpengaruh di Indonesia, yaitu kategori penghargaan Spesial Mention as Best Influential Women of The Year 2017.

"Penghargaan ini akan menjadi tambahan motivasi saya untuk bekerja lebih baik lagi, terutama dalam meningkatkan harkat martabat perempuan," kata Rita.

Menurutnya, perempuan harus menjadi contoh yang dapat menginspirasi banyak orang. Namun tidak melupakan kodratnya sebagai wanita sejati.

"Saya berharap banyak perempuan-perempuan bangkit sesuai dengan kapasitasnya, dan memberikan kontribusi bagi pembangunan negeri ini," ujarnya.

Baca: Borong Lima Gol ke Gawang Mitra Kukar, Striker Ini Nangkring Nyaman di Puncak Top Scorer

Ada banyak program yang diciptakan Rita dalam memajukan kaum perempuan, salah satunya program bantuan dana tanpa bunga yang diberikan kepada sejumlah kelompok usaha perempuan, yang dikenal dengan nama Kelompok Usaha Bersama Perempuan.

Di dunia pendidikan, Rita juga membuat program peningkatan mutu dengan mengirim guru-guru di Kukar untuk menimba ilmu di Inggris.