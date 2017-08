Warga Balikpapan Jadi Korban First Travel, Anita Rugi Rp 75 Juta

Anniesa Hasibuan dulu tampil cetar dan kini setelah First Travel bermasalah harus tampil pakai baju tahanan.

TRIBUNKALTIM.CO - ANITA (41) duduk termangu saat menceritakan dirinya dan keluarga ikut menjadi korban dari Biro Perjalanan Umrah First Travel. Dia mengalami kerugian Rp 75 juta. Warga Telindung, Balikpapan Utara ini mengaku belum bisa berangkat ibadah umrah ke Tanah Suci Mekkah karena penipuan.

SEPERTI diberitakan, pemilik First Travel telah ditetapkan sebagai tersangka penipuan terhadap ribuan jamah umrah, karena tidak bisa diberangkatkan ke Tanah Suci. Salah satu korban di antaranya Anita dan keluarga, warga Balikpapan. Ibu satu anak ini rencananya berangkat bersama kedua orang tua, suami, dan kakak iparnya.

"Saya daftar sejak Desember 2015 langsung ke Kantor First Travel di Depok, Radar AURI Cimanggis,. Alasan memilih First Travel karena harga murah, hotel tempat menginap juga dekat dari Masjidil Haram. Saya pernah berangkat umrah pada 2014. Jarak hotel dan Masjidil Haram sangat jauh, sekitar 600 meter. Kalau First Travel hanya 100 meter dari hotel ke Masjidil Haram," katanya.

Anita pun berpikir karena berangkat bersama orang tua, kenapa tidak memilih yang dekat dengan hotel. Harganya cukup terjangkau Rp 14.300.000. "Paling sedih itu ketika ditanya kakak saya yang sakit kapan kita berangkat umrahnya. Sampai sekarang kami tidak diberi tahu kalau pemberangkatan masih dalam masalah," tuturnya saat ditemui Tribun di rumahnya, Senin (28/8) kemarin.

Anita sendiri mengaku tidak ada firasat jika pemberangatannya ke Tanah Suci bermasalah. Awalnya kantor ditelepon tidak pernah diangkat. "Susah banget dihubungi, di-email tidak dibalas, hanya disuruh sabar karena masih proses antrean," ujar Anita.

Menurutnya, dana yang ada itu mengendap satu tahun, kenapa tidak memilih yang dekat. Seharusnya dana itu cukup ketika dana itu tidak digunakan untuk apa-apa.

"Kami dijanjikan berangkat pada Februari 2017. Saat mendekati Januari, disuruh menambah biaya lagi Rp 2,5 juta, alasannya untuk carteran pesawat. Namun kami tidak kirim. Informasi yang diterima siapa yang menambah Rp 2,5 akan berangkat lebih awal," ujarnya.

Demi untuk mendapat kepastian, Anita dan keluarga langsung mendatangi kantor First Travel. Anehnya, kantor kosong dan tidak ada aktivitas. "Semua dokumen kami siapkan, setelah melakukan pelunasan, namun tidak ada kepastian sampai sekarang. Di kantornya pun kami hanya ketemu Heling Complain, itu pun tidak bisa apa-apa," katanya.