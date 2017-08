Begini Sosok Pria Idaman Tahun 2017, Nyeleneh sih, tapi Emang Bener

TRIBUNKALTIM.CO - Di balik sebuah foto yang bagus, ada fotografer yang berusaha keras melahirkan foto tersebut.

Bisa saja fotografer tersebut adalah pacar kita sendiri.

Fenomena ini banyak terjadi sekarang, sehingga muncul Instagram Boyfriend, alias cowok yang sekaligus merangkap sebagai fotografer untuk pacarnya demi foto yang bagus buat di-upload di Instagram.

Lebih jauh lagi, ada istilah Instagram Husband yang ditujukan buat pasangan yang sudah menikah.

Coba lihat status berikut, yang diambil dari Facebook seorang penulis yang terkenal dengan nama Vabyo.

foto: www.facebook.com

Pernah enggak melihat hal tersebut? Atau justru pacar kita secara enggak langsung menjadi salah satu dari Instagram Boyfriend ini?

Saya tersenyum sendiri ketika membaca novel Ika Natassa yang berjudul The Architecture of Love.

Raia, tokoh utama cewek di sana sering upload foto-foto bagus yang dipotret oleh River, sehingga River pun dijuluki sebagai Instagram Boyfriend oleh sahabat Raia.

