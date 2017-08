Single Terbaru Justin Bieber Disebut Untuk Selena Gomez

TRIBUNKALTIM.CO - Justin Bieber kembali meliris single terbarunya yang berjudul Friends.

Dilansir Grid.ID dari akun YouTube BloodPop, baru seminggu diunggah, lagu tersebut sudah disimak sebanyak lebih dari 4,7 juta kali.

Kali ini Bieber membawakan lirik seolah ingin sekedar menjadi teman dengan mantan kekasih meski hubungan mereka sudah berakhir.

Apakah single terbarunya ini ada kaitannya dengan Selena Gomez?

Meski nggak tahu pasti, tapi dalam single terbarunya ini Bieber tampak begitu menghayati lirik yang ia bawakan.

Berikut sedikit contekan liriknya, cocok buat kamu yang masih ingin temenan sama mantan.

I was wonderin bout your mama

Did she get that job she wanted?