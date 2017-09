Direstui Ibunda Gigi Hadid, Zayn Malik Rayakan Idul Adha Bersama Keluarga Kekasihnya

TRIBUNKALTIM.CO - Hubungan Zayn Malik dan Gigi Hadid tampaknya sudah direstui oleh sang ibunda Gigi, Yolanda Hadid.

Pasalnya, ibu dari Gigi, Bella dan Anwar Hadid ini kemarin hari Kamis (31/8/2017) mengunggah foto Zayn Malik sedang memeluk Gigi Hadid di akun instagram pribadinya @yolanda.hadid.

Dilansir Grid.ID dari akun Instagram @yolanda.hadid, pada hari Jumat (2/8/2017) ia mengunggah kebersamaan saat Idul Adha.

Bersama dengan anaknya Gigi Hadid dan Zayn Malik.

Yolanda Hadid unggah foto bareng Zayn Malik

"Eid Mubarak to everyone celebrating.......," tulis akun Instagram @yolanda.hadid pada postingan terbarunya.

Dari postingannya tersebut, banyak netizen yang turut memberiucapan selamat hari raya Idul Adha.

"Happy ied mubarak too Hadid family and my lovely couple," tulis akun @sanichiefez27.