Cinta Laura Kembali Main Film Hollywood, Perannya Berani Banget

TRIBUNKALTIM.CO - Setelah bermain dalam After The Dark dan The Ninth Passenger, kini artis peran Cinta Laura kembali terlibat di sebuah produksi film Hollywood.

Berjudul Crazy For The Boys, Cinta dipercaya memerankan peran antagonis dalam film bergenre drama musikal itu.

"Aku berperan sebagai namanya Madison Pieters, jadi karakter aku kayak (yang diperankan) Regina George dan Ashley Tisadale," kata Cinta ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017).

Baca: Dua Bocah Tewas Usai Pakai Pestisida untuk Basmi Kutu Rambut, Ternyata Ini Cara Tepat Menanganinya!

Nantinya, wanita kelahiran Jerman itu akan menjadi tokoh yang justru melakukan tindak bullying.

Cinta yang pernah mengalami tindak bullying, pun mencoba mengingat kejadian bullying yang pernah dialaminya.

Namun nyatanya memerankan tokoh antagonis, justru membuat Cinta bersyukur.

Baca: Sama-sama Anak Orang Kaya, ini Perbedaan Putri Chairul Tanjung dan Hary Tanoesoedibjo

Sebab, wanita 24 tahun itu mengungkap selama di Indonesia, ia belum dipercaya memerankan tokoh antagonis.

"Kan dulu di Indonesia aku selalu main protagonis, selalu main yang karakter baik. Untuk main karakter yang lebih antagonis itu asik. Waktu di Indonesia aku nggak pernah dikasih pernah kayak (antagonis) gitu," katanya.