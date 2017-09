Ini Daftar Harga Terbaru Mobil LCGC 5 Penumpang, Punya Uang Rp 92 Juta Sudah Bisa Bawa Pulang

TRIBUNKALTIM.CO - Selain low multi purpose vehicle (LMPV), low cost green car (LCGC) juga menjadi segmen yang paling laris di Indonesia.

Persaingan antar merek di kelas mobil murah ini pun cukup ketat.

Baca: Sudah Lolos Seleksi CPNS? Ini Tahapan yang Harus Dilakukan

Apalagi, bicara mengenai harga semuanya saling bersaing untuk mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat Tanah Air.

Baca: Portal Pengumuman CPNS tak Bisa Diakses, Ini Penyebabnya

Buat yang punya rencana membeli Toyota Agya, Daihatsu Ayla, Honda Brio Satya, Suzuki Karimun Wagon R, dan Datsun GO Panca, berikut informasi mengenai harga, on the road DKI Jakarta per 5 September 2017.

Toyota Agya

New Agya 1.0 G MT Rp 132 juta

New Agya 1.2 G MT Rp 135,1 juta

New Agya 1.2 G MT TRD Rp 139,3 juta

New Agya 1.2 G AT Rp 148,1 juta

New Agya 1.2 G AT TRD Rp 152,4 juta

Honda Brio Satya

Brio Satya S MT Rp 131,5 juta

Brio Satya E MT Rp 136,5 juta

Brio Satya E CVT Rp 151,5 juta