Kualifikasi Piala Dunia 2018, Ditahan Veneuzela 1-1, Argentina Masih Tiarap, Uruguay Runner-up

TRIBUNKALTIM.CO - Timnas Uruguay meroket sebagai runner-up di klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Conmebol berdasarkan kombinasi hasil pertandingan pada Selasa (5/9/2017) atau Rabu pagi WIB.

Kesuksesan Uruguay melesat ke posisi kedua di bawah Brasil terjadi berkat kemenangan 2-1 di kandang Paraguay.

Dua gol Federico Valverde (menit ke-76) dan bunuh diri Gustavo Gomez (80') hanya terbalas sekali oleh pemain Paraguay, Angel Romero (88').

Tambahan tiga poin di Asuncion membuat Uruguay meraup 27 poin dan menyalip Kolombia, yang bermain imbang 1-1 dengan Brasil.

Kini Luis Suarez cs hanya kalah dari Brasil (37 poin), yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2018.

Penyerang timnas Uruguay, Luis Suarez (tengah), berusaha melewati dua pemain Paraguay dalam partai Kualifikasi Piala Dunia 2018 di Asuncion, 5 September 2017. (AFP/DANIEL DUARTE)

Sementara itu, Argentina masih dirundung nasib buruk karena tetap tiarap di peringkat kelima dengan 24 poin.

Lionel Messi cs melalui dua partai kualifikasi Agustus-September ini dengan hasil imbang.

Setelah ditahan Uruguay 0-0, Argentina diimbangi Venezuela 1-1 meski bermain di depan publik sendiri.

Carries Barça on his back.

Carries Argentina on his back.

All alone. One man army. pic.twitter.com/s8yE0eyHUB

— Leo Messi (@messi10stats) September 6, 2017

Hasil tersebut membuat Argentina masih berada di luar zona lolos otomatis atau peringkat empat besar.

Bahkan, Tim Tango masih sangat mungkin digusur tiga tim di bawah mereka, Cile (23 poin), Paraguay (21), hingga Ekuador (20), pada dua partai tersisa.