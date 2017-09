Viral, Bule Ini Bandingkan Harga Barang di Norwegia vs Indonesia, Selisihnya Bikin Terkejut!

TRIBUNKALTIM.CO - Seorang Youtuber, bule bernama Mathias Pettersen unggah video yang viral di YouTube.

Ada ribuan orang berkomentar lantaran isi videonya bikin kaget, Kamis (31/8/2017).

Mathias bikin heboh setelah membandingkan harga rokok, minuman jasa cukur hingga tilang polisi antara Norwegia dengan Indonesia.

Perbandingan yang sangat mencolok, harga rokok, minuman, jasa cukur rambut hingga tilang polisi terpaut sangat jauh dan semuanya murah di Indonesia.

Indonesia menjadi surga belanja bagi warga asing satu faktor di antaranya nilai tukar rupiah yang jauh di bawah dolar Amerika.

Berikut paparan Mathias dalam vlog nya di YouTube dengan judul: HOW CHEAP IS INDONESIA VS NORWAY yang ia unggah di YouTube pada 17 Agustus 2017 lalu.

Pada video tersebut Mathias masuk di sebuah minimarket ia kemudian membeli sebungkus rokok Marlboro dan minuman ringan Fanta.

Hal mengejutkan, harga rokok di Indonesia murah berkali-kali lipat dibandingkan Norwegia.

Rokok merek Marlboro di Indonesia Rp 24.500 sementara di Norwegia 14.25 USD kalau dirupiahkan saat video ini direkam jadi Rp 190 ribu.

Sebotol Fanta di Indonesia Rp 4.500 sementara Fanta dengan ukuran yang sama di Norwegia harganya USD 3.15 atau setara dengan Rp 42.000.

Setelah membandingkan harga rokok dan minuman Mathias kemudian pergi ke tukang cukur.

Ia kemudian cukur rambut, facial dan pijat wajah serta cukur kumis dan jenggot ia hanya membayar Rp 45.000 untuk jasa ini.

Kalau dibandingkan dengan Norwegia, langsung geleng-geleng kepala.

Hanya cukur kumis dan jenggot tukang cukur di Norwegia patok harga USD 63.75 atau setara dengan Rp 850.000.

Sementara untuk potong rambut di Norwegia kita harus rela rogoh kocek sampai USD 90 atau kalau dirupiahkan Rp 1,2 juta.

Dan bila layanan penuh seperti yang dilakukan Mathias tadi di Indonesia yakni potong rambut, pijat dan facial wajah hingga cukur kumis dan jenggot total berbiaya Rp 2 juta.

Bikin geleng kepala bukan.

Mathias juga cerita ketika ia melanggar lampu merah, ia harus membayar denda atas pelanggaran lalu lintas Rp 500 ribu sementara di Norwegia untuk pelanggaran yang sama harus kuras dompet capai Rp 8 juta.

Melihat tayangan tersebut banyak entizen berikan komentar.

Sebagian besar kasih ide untuk bekerja di Norwegia dan 'menghabiskan' uang di Indonesia. (TribunWow.com/Rimawan Prasetiyo)