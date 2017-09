Gara-gara Maia Estianty, Tiba-tiba Akun Instagram Istri Ahok Kebanjiran Hal Ini

TRIBUNKALTIM.CO -- Persahabatan musisi Maia Estianty dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan istrinya, Veronica Tan, tak hanya ketika Pilkada DKI Jakarta lalu.

Sampai kini, mantan istri Ahmad Dhani itu pun masih terus menjalin silaturahmi dan saling kontak atau mengucapkan salam.

Salah satu ucapan atau salam yang disampaikan Maia kepada Ahok dan Veronica berkaitan dengan hari ulang tahun perwakinan Ahok-Veronica yang ke-20, 7 September 2017.

Seperti diketahui, Ahok menikahi Veronica pada 7 September 1997.

Ahok sendiri memberikan surat 'spesial' untuk istri terkait perayaan ulang tahun perkawinannya tersebut.

Ahok saat ini tengah menjalani hukuman di Mako Brimob, Depok, terkait statusnya sebagai narapidana kasus penistaan agama.

Melalui akun instagramnya, Maia menulis status @maiaestiantyreal: Happy anniversary to one of the strongest couples I know...

And to Ibu Vero, your courage shall always be an inspiration.

May you celebrate this day with closest and dearest friends, may you will always be showered with love. Happy anniversary Pak @basukibtp dan bu @veronicabtp . God loves you....

Maia menulis status itu sekitar 11 jam lalu.

Berbagai komentar pun dilontarkan netizen terkait status Maia tersebut.

Rivorivai: Cantiknya bun mai