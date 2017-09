Melahirkan Setiap Tahun Itu Berbahaya

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Saat ini, angka kematian ibu saat melahirkan di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr Surya Dharma Surapaty usai meresmikan Kampung Keluarga Berencana (KB) kedua yang ada di Kabupaten Bulungan, Jumat (8/9).

Kampung KB yang diberi nama "Merudung" ini berlokasi di Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor. Target pusat, seluruh kecamatan yang ada di Indonesia diharuskan memiliki satu kampung KB. Keberadaan kampung KB ini diharapkan bisa menjadi jembatan untuk mengintervensi permasalahan kependudukan yang saat ini ada di Indonesia.

Dalam kunjungannya, Surya menyebutkan bahwa ada beberapa permasalahan besar yang harus dituntaskan pemerintah pada saat ini. Salah satunya, menurunkan angka kematian ibu saat melahirkan. Salah satu caranya, kembali menggalakkan program KB.

Surya memaparkan, sejak program KB diabaikan pada awal-awal masa reformasi tahun 1998 lalu, angka kematian ibu hamil di Indonesia meningkat.

Pada tahun 2000-an, angka kematian ibu sudah menyentuh angka 228 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian, program KB kembali dilanjutkan untuk mengejar target untuk penurunan angka kematian tersebut menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup. Alih-alih menurun, angka kematian ibu malah meningkat menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup.

Surya menyampaikan, meningkatnya angka kematian ibu ini diakibatkan beberapa hal, di antaranya menikah pada usia muda (di bawah 21 tahun) atau ibu sudah terlalu tua (hamil di atas umur 35 tahun), dan jarak kelahiran satu dengan kelahiran berikutnya terlalu dekat. "Berarti ada 359 ibu dari 100.000 ibu yang melahirkan itu meninggal dunia," ujarnya.

Penyebabnya, terang Surya, moto banyak anak-banyak rezeki masih tertanam dalam diri masyarakat Indonesia. Padahal kenyataannya, adanya banyak anak justru menimbulkan masalah baru. Yang paling nyata adalah meningkatkan angka kematian ibu tersebut. "Tiap tahun melahirkan itu berbahaya," ujar Surya.

Dampak lainnya, saat ini, kata dia, ada 37 persen anak-anak di Indonesia dalam kondisi stunting (kurang gizi kronis), bertubuh lebih pendek dan berdaya pikir rendah.

Kondisi ini bisa terjadi karena di masa balita, masih sangat banyak orangtua yang menggantungkan asupan gizi anak dari susu formula, dan mengesampingkan Air Susu Ibu (ASI). "Bayi itu harus diberi ASI sampai umur 2 tahun," ujarnya.

Namun, kata dia, memiliki anak banyak juga tak sepenuhnya dilarang. Hanya saja, tetap diimbau agar keluarga bisa tetap berupaya untuk menciptakan anak-anak yang berkualitas. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, jarak kelahiran antara satu anak dengan anak yang lain harus sekitar 3 - 5 tahun.

"Kalau setiap tahun ibu melahirkan, masih 3 bulan sudah hamil lagi, akan stop ASI itu. Hak anak mendapatkan ASI sampai minimal 2 tahun," ujarnya

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bulungan Aryani Arsyad mengatakan, hingga saat ini, sudah ada 2 kampung yang berdiri di Kabupaten Bulungan. Kampung KB pertama sudah berdiri di Kecamatan Sekatak, pada tahun 2016 lalu. Dan kedepannya, setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan harus memiliki minimal satu kampung KB. (*)