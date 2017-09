10 Tempat Ikonik di Film Animasi Ini Ternyata Bisa Ditemui di Dunia Nyata

TRIBUNKALTIM.CO - Saat menyaksikan film Disney, traveler pasti menyaksikan beberapa tempat yang menakjubkan di sana.

Misalnya istana megah yang ada di Film Sleeping Beauty.

Atau Air terjun nan menakjubkan di film Up.

Sekilas, tempat-tempat itu tak mungkin ada di dunia.

Kenyataannya, justru si pembuat film inilah yang terinspirasi dari beberapa destinasi menakjubkan di dunia.

Mereka bahkan sampai membuatnya serupa.

Dilansir TribunTravel.com dari laman dailyquenchers.com, berikut 10 tempat yang menjadi inspirasi dari Disney.

1. Sleeping Beauty - Neuschwanstein Castle, Bavaria, Jerman

(dailyquenchers.com)

The Royal Castle di Sleeping Beauty terinspirasi oleh Neuschwanstein Castle, satu istana yang paling indah di seluruh dunia.

Dibangun oleh Ludwig II dari Bavaria, pada tahun 1892 sebagai penghormatan kepada komposer favoritnya - Richard Wagner.

2. Tangled - Mont Saint Michel, Normandy, Prancis

(dailyquenchers.com)

Kerajaan Corona di film Tangled pasti terinspirasi dari Mont Saint Michel yang terletak di Normandia, Perancis.

Pulau ini tampak mengambang saat pasang dan akan terlihat saat surut.

3. Up - Angel Falls, Venezuela

(dailyquenchers.com)

Jika melihat air terjun dalam film Up pasti akan langsung tertuju pada Angel Falls di Venezuela.

Dikenal sebagai air terjun tertinggi di dunia.

4. Aladdin - Taj Mahal, Agra India

(dailyquenchers.com)

Istana Sultan di Aladdin terinspirasi dari Taj Mahal di India, yang sebenarnya bukanlah sebuah istana.

Taj Mahal sebenarnya sebuah makam Kaisar Shah Jahan dibangun untuk istri kesayangannya, Mumtaz Mahal.

5. Mulan - Forbidden City, Beijing, China

(dailyquenchers.com)

Rumah Kaisar di Mulan mengambil inspirasi dari Kota Terlarang di Beijing, China, yang dulunya rumah bagi dinasti Ming dan Qing.

Saat itu, tak ada yang bisa memasuki atau meninggalkan kompleks ini tanpa izin kaisar.

Hari ini, objek wisata ini terbuka untuk wisatawan.

Baca juga:

Inilah Data dan Fakta Penting Jelang Laga Manchester City vs Liverpool

Tampil Impresif, Inilah Statistik Debut Kylian Mbappe Bersama PSG

Berselisih Paham dengan India, FIFA: Kami Gunakan Uang untuk Sepak Bola

Bos Real Madrid: Saya Tak Tahu Apa yang Terjadi pada Cristiano Ronaldo

Jalani Laga Perdana di Stadion Batakan, Skuad Persiba dan Persegtres Nikmati Kamar Ganti nan Mewah

Gol Janggal ini yang Bikin Malaysia Dituding Terlibat Pengaturan Skor di SEA Games

Habiskan Akhir Pekan di Rumah, ini Jadwal Lengkap Siaran Langsung Sepakbola Semua Liga Dunia

6. The Princess and the Frog - New Orleans, Louisiana

(dailyquenchers.com)

Arsitektur indah di New Orleans menjadi inspirasi animator Disney menciptakan jalanan di Film Princess and The Frog.

7. The Hunchback Of Notre Dame - Katedral Notre Dame, Paris, Prancis

(dailyquenchers.com)

Yang satu ini pasti tidak sulit untuk menebaknya.

Katedral di film Disney ini jelas terlihat seperti Katedral Notre Dame di Paris, yang merupakan satu contoh yang paling indah dari arsitektur Gothic di seluruh dunia.

8. Wreck-It Ralph - Grand Central Terminal, NYC, New York

(dailyquenchers.com)

Grand Central Terminal New York City menjadi inspirasi di film Wreck-It Ralph.

Terminal ini dibangun pada 1913.

9. Beauty and the Beast - Alsace, Prancis

(dailyquenchers.com)

Alun-alun desa kecil yang kita lihat di Beauty and the Beast terinspirasi dari Alsace, Perancis, daerah yang indah di barat laut Perancis.

10. The Emperor’s New Groove – Machu Picchu, Peru

(dailyquenchers.com)

Desa Pacha di film The Emperor’s New Groove tampaknya terinsipirasi dari Manchu Picchu.

Yakni situs Inca paling misterius di dunia. (*)





Berita ini sudah tayang di Tribun Travel dengan judul Jadi Lokasi Iconik di Film Animasi, Siapa Sangka 10 Tempat Ini Benar-benar Nyata! No 6 Bikin Takjub