Gol Janggal ini yang Bikin Malaysia Dituding Terlibat Pengaturan Skor di SEA Games

TRIBUNKALTIM.CO - Media asal Singapura, The Straits Times, membuat heboh setelah melaporkan adanya indikasi pengaturan skor di SEA Games Kuala Lumpur 2017.

Dugaan pengaturan skor itu tepatnya terjadi pada tiga laga cabang sepak bola.

Laga Malaysia vs Laos, Vietnam vs Kamboja, dan Thailand vs Kamboja diduga diselimuti aksi spot fixing.

Baca: Dipecat dari Perusahaan Minyak, Pria ini Pilih Jualan Sabu

Seperti dilansir Tribunstyle.com dari Bolasport, Jumat (8/9/2017), spot fixing didefinisikan sebagai pengaturan pertandingan yang tidak selalu berpengaruh pada hasil akhir.

Baca: Habiskan Akhir Pekan di Rumah, ini Jadwal Lengkap Siaran Langsung Sepakbola Semua Liga Dunia

Tiga analis perusahaan pemantau perjudian melalui laporan The Straits Times mengungkapkan bahwa dalam tiga laga itu terdapat aksi yang tidak wajar.

Aksi itu pengarah pada diaturnya skor akhir pertandingan.

Satu analis sekaligus mantan konsultan integritas UEFA, Ivo Romane, mengatakan melihat tanda-tanda pengaturan skor saat Malaysia menang 3-1 atas Laos.

Baca: Diterkam Buaya saat Mandi, Ibu Rumah Tangga di Sangatta Alami Patah Tulang