Begini Janji Raisa dan Hamish Daud saat Gelar Resepsi di Bali, So Sweet. . .

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Pasangan Raisa Andriana (27) dan Hamish Daud (37) menggelar resepsi pernikahan mereka di Vila Plenilunio, Bali, Sabtu (9/9/2017).

Dalam acara ini, Raisa mengenakan gaun warna burgundy rancangan desainer Biyan.

Sementara itu, Hamish mengenakan setelan jas warna senada rancangan desainer dari Wong Hang Tailor.

Dikutip Kompas.com dari laman Bridestory, resepsi di Bali ini merupakan impian Hamish.

Mengingat Hamish memang tumbuh dan menghabiskan masa kecilnya di Bali.

Dalam resepsi pernikahan berkonsep modern rustic itu, tampak keluarga dan para sahabat Raisa dan Hamish menghadiri acara tersebut.

Raisa Andriana dan Hamish Daud menggelar resepsi pernikahan di Bali, Sabtu (9/9/2017). (Instagram/thebridestory)

"I promise to be the most loving husband, in good times and the bad ones. I will always be there for you and I love you with all of my heart forever," ujar Hamish pada Raisa.

"I vow to help you love life, hold you with tenderness and to have patience that love demands, to speak when words are needed and to share the silence when they are no, and to live within the warmth of your heart and always call it home,” balas Raisa.

