Jadi Pria Termodis 2017, Ternyata Zayn Malik Sering Pinjam Pakaian Pacarnya, Wah. . .

TRIBUNKALTIM.CO -- Setelah meninggalkan One Direction, karier Zayn Malik semakin bersinar.

Setelah kesuksesan album pertamanya "Mind of Mine", prestasinya bertambah setelah ia dinobatkan sebagai pria paling modis di Inggris dari GQ Men of The Year Award.

Malik dianggap sebagai lelaki termodis berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan sejak akhir 2016.

Penampilan pria berusia 24 tahun ini disejajarkan dengan puluhan kandidat, seperti Jared Letto, David Beckham, hingga Ryan Gosling.

Wajah tampan Malik pun menghiasi sampul depan majalah GQ edisi September.

Ia tampil mengenakan setelan jas putih keluaran rumah mode Hugo Boss yang menjadi sponsor penobatan tersebut.

Baca: Penuh Kontoversi, Zayn Malik Ternyata Terang-terangan Bela Taylor Swift, Begini Katanya

Baca: Direstui Ibunda Gigi Hadid, Zayn Malik Rayakan Idul Adha Bersama Keluarga Kekasihnya

Baca: Berdamai Dengan Louis Tomlinson, Zayn Malik Kembali ke One Direction?

Baca: Zayn Malik Bikin Tato Baru, SGT 2 4 1 7, Apa Artinya?