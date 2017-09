Memprihatinkan, Populasi Owa Kalimantan Kini Tersisa 19 Ribu Ekor

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Budi Susilo

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Populasi Owa Kelempiau atau Owa Kalimantan ini dari ke hari jumlahnya semakin memprihatinkan.

Lembaga yang peduli terhadap lingkungan, The International Union for Conservation of Nature telah menobatkan Owa Kelempiau sebagai satwa berstatus genting, atau endangered.

Penilaian ini mengindikasikan, Owa Kelempiau berada di jurang kepunahan, yang wajib segera dilestarikan, tidak boleh lagi ada yang menghilangkan nyawanya.

Hery Saputro, Inisator Borneo Wildlife Education and Conservation of Nature menjelaskan, Owa Kelempiau merupakan binantang khas Kalimantan, termasuk Kalimantan Timur.

"Fauna yang ada di Kalimantan ini kebanggaan bagi kita warga Kaltim. Owa hanya ada di Kaltim, " ujarnya.

Baca: Owa Khas Kalimantan Ini Sempat Dipelihara Warga

Baca: Owa Kelampiau, Monyet Paling Setia dengan Pasangannya

Selain Bekantan, burung Enggang dan Beruang madu, Owa Kelempiau merupakan satu satwa yang masih bagian dari 'keluarga' Kalimantan.

Jumlah populasi owa diperkirakan hanya tersisa 19 ribu ekor dan terus mengalami tren penurunan yang diperkirakan hingga mencapai 50 persen dalam 30 tahun terakhir.