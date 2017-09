Masih Lanjut Meet and Greet, Ternyata Penggemar Awkarin Seantusias Ini, Karin: Belum Bisa Move On

TRIBUNKALTIM.CO - Setelah schedule Meet and Greet-nya mulai beredar bulan Agustus lalu, selebgram Awkarin alias Karin telah sukses membuat netizen nyinyir sebab harga tiketnya yang tak masuk akal.

Ada 10 kota yang akan dikunjungi Karin. Diketahui dari poster yang ia bagikaan dua bulan lalu, harga tiket di tiap kota berbeda, tapi rata-rata harga tiket Meet and Greet sebesar Rp 200 ribu.

Beragam komentar netizen tentang tiket Meet and Greet ini. Tiket tersebut dianggap terlalu mahal, sebab Karin bukanlah artis papan atas. Melainkan hanya seorang selebgram.

Namun, siapa sangka sesuai schedule yang ia bagikan, awal September lalu Karin telah sukses melaksanakan Meet and Greet-nya di kota Bandung.

Dari unggahannya pada Minggu (10/9/2017) Karin menunjukan foto-foto Meet and Greet-nya yang berlangsung meriah di Restoran Babakaran, Jalan Buah Batu No. 133.

Meskipun telah terlaksana sejak Sabtu (2/9/2017) lalu, Karin mengaku belum move on dari suksesnya Meet and Greet yang berlangsung.

Dalam unggahannya tersebut, Karin menuliskan caption sekaligus mengucapkan terima kasih kepada para pendukung acara:

masih belom bisa move on dari keramahannya orang orang bandung! heheh till next time bandung (emoji hati)

M&G BANDUNG SUPPORTED BY:

@ardanradio

LUNCH & FOOD: @babakarancamp

DECORATION: @balonku.id

TRAVEL RIDE: @kencanavoyage

EO ORGANIZER: @aaplannen

MC: @fitrianianisa

@dinodonuts

@karadentaclinic

