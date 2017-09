Akrab Banget, Cinta Laura Ngobrol Bareng Selena Gomez hingga Berpelukan!

TRIBUNKALTIM.CO - Cinta Laura Kiehl kini diketahui memang meniti karier di Hollywood dan telah menetap di Los Angeles, Amerika Serikat.

Selama berkarir di Hollywood, Cinta telah beberapa kali membintangi film serta beradu akting dengan bintang papan atas.

Sudah jadi hal yang wajar jika selama berada di Hollywood dara kelahiran 17 Agustus 1993 ini bertemu dengan pesohor public figur dunia.

Jika sebelumnya Cinta sempat membuat heboh lantaran pernah berfoto selfie dengan Emma Stone, kini Cinta kembali bikin geger warganet.

Melalui akun Instagramnya, artis cantik berusia 24 tahun ini mengunggah foto bersama penyanyi ternama dunia yakni Selena Gomez.

Bahkan dalam keterangan foto tersebut, Cinta mengungkapkan jika apa yang dikatakan banyak orang tentang Selena Gomez yang sangat ramah dan baik hati itu memang benar adanya.

"What they say is true... @selenagomez is such a sweetheart!," tulis Cinta.