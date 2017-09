Ini Harapan Sophia Latjuba saat Ariel Noah Ulang Tahun Ke-35

TRIBUNKALTIM.CO -- Lelaki yang memiliki pesona, Nazril Irham atau akrab disapa Ariel Noah rupanya tengah berulang tahun.

Tepat pada (16/9/2017) Ariel merayakan hari jadinya yang ke-35.

Menurut penelusuran Grid.ID dari live story akun Instagramnya, kekasih dari Sophia Latjuba ini tampaknya sedang sibuk persiapan manggung.

Setelah ditelusuri lebih dalam, tak terlihat ada pergerakan dari Ariel atau Sophia Latjuba yang menandakan adanya surprise party.

Ariel Noah dan Sophia Latjuba (Instagram)

Baca: Ulang Tahun ke 36, Ariel Noah Bakal Lamar Sophia Latjuba?

Namun, di laman akun Instagram milik Sophia, @sophia_latjuba88, ia tampak memposting foto Ariel sambil memberikan ucapan selamat.

Sophia Latjuba ucapkan selamat ulang tahun pada sang kekasih

"In the end, it's not the years in your life that count, but the life in your years. -Abraham Lincoln," tulisnya.

Kisah asmara Ariel dan Sophia memang tertutup, namun hubungan mereka tampaknya tetap berjalan baik.

Semoga segera menuju pelaminan, yah! (Grid.ID/Nailul Iffa)